Ribola Kaštela vodila 2:0 pa izgubila: Dinamo slavio nakon velikog preokreta

U posljednjem, 18. kolu Superlige, odbojkaši Ribole Kaštela poraženi su u Zagrebu od MOK Dinama rezultatom 3:2 (22:25, 21:25, 25:23, 29:27, 15:8).

Kaštelani su odlično otvorili utakmicu i u prva dva seta kontrolirali igru, ne dopuštajući domaćinu da se razigra te su zasluženo poveli s 2:0. U trećem setu došlo je do pada u igri, što su Zagrepčani iskoristili i smanjili zaostatak.

Dinamo je potom podigao razinu igre, a četvrti set donio je veliku borbu i neizvjesnu završnicu koja je pripala domaćinu rezultatom 29:27 za izjednačenje na 2:2. U odlučujućem petom setu Dinamo je zadržao momentum i slavio s 15:8 za konačnu pobjedu.

Iako Ribola Kaštela nije imala rezultatski imperativ, budući da susret nije imao utjecaja na poredak, momčad je pokazala borbenost i bila nadomak pobjede. Ključni trenutak dogodio se u trećem setu pri rezultatu 23:23, kada je pogreška otvorila put domaćinu za potpuni preokret.

Unatoč porazu, Kaštelani optimistično dočekuju doigravanje. U četvrtfinalu ih očekuje susret s Marsonijom, a prva utakmica igra se 1. travnja u Slavonskom Brodu, dok je uzvrat u Kaštelima zakazan za 4. travnja.