Ribola Kaštela u polufinalu Kupa nakon preokreta protiv Dinama

OK Ribola Kaštela se plasirao u polufinale Hrvatskog kupa Vinko Dobrić. U Zagrebu je s 3:1 (22:25, 27:25, 25:21, 25:15) pobijedio OK Dinamo. Zagrepčani su ambiciozno krenuli u susret, sredinom prvog seta odvojili su se na 7 razlike - 11:18, no onda je kaštelanska momčad povećala efikasnost i smanjila minus na samo 2 poena kod 22:24, ali je na kraju završilo 1:0 za domaću ekipu. Drugi set je dobrim dijelom bio potpuno neizvjestan, ali su u završnici sigurniju ruku imali Kaštelani i trećom meč-loptom izjednačili na 1:1. Treći set Ribola nije dopustila Dinamu da se vrati u igru i u petom su ih potpuno nadigrali i zaključili ga s 10 razlike za 23 minute.

Glavni trener Ivan Rančić: „Čestitam momcima na izborenoj pobjedi, bilo je teško, ali to je bilo i očekivano nakon ovog napornog tjedna u kojem smo igrali tri teške utakmice protiv prve tri ekipe u samo šest dana.

Igra nije bila na razini, ali smatram da je u ovakvim eliminacijskim utakmicama kao što je Kup, a pogotovo u gostima, vrlo važno odradit, jer se gleda samo izborena pobjeda.

Čestitam svojoj ekipi na plasamanu u polufinale Kupa, a sad ćemo se stvarno dobro odmorit i pripremit za još jednu važnu utakmicu sljedeću subotu, derbi s Dinamom u Superligi uz TV prijenos.

U polufinale se plasirala i Mursa pobjedivši s 3:0 Rovinj, a OK Cratis Varaždin - OK Sisak i MOK Marsonia – HAOK Mladost još nisu igrali.