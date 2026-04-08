Ribola Kaštela u Osijeku po finale: Kreće polufinalna serija protiv Murse

Seniorska ekipa OK Ribola Kaštela će ove srijede, 8. travnja na gostovanju odigrati prvu utakmicu polufinalne serije Doigravanja za prvaka države protiv MOK Mursa Osijek.
Osječani su se u Final Four direktno plasirali kao drugoplasirani nakon prvog kruga natjecanja dok su Kaštelani kao trećepmasirani polufinale izborili dvomečom sa šestom Marsonijom.
Ove sezone igrali su dva puta u Superligi i međusobni skor je 1:1 - u derbiju 8. kola momčad Ribole je nakon skoro dva i po sata igre pobjedila u Osijeku s 3:2, a u 17. kolu su Osječani slavili u Kaštelima također s 3:2.
Još uvijek aktualni državni prvak – MOK Mursa u sezoni 25./26. je prvi put osvojio titulu pobjednika MEVZA-e, u Kupu Vinko Dobrić su izgubili u finalu od zagrebačke Mladosti, a u Superligi imaju samo tri poraza, oba od Mladosti i od naše ekipe. Što znači da je ova momčad Murse jako dobro posložena, no isto tako i da joj Ribola može parirati i to na njihovom terenu.
Srednji bloker OK Ribola Kaštela Artem Riazanov susret je najavio kratko i jasno: „Odlučni smo pobijediti, naporno treniramo, naš moral je vrlo dobar. Mislim da neće biti lako, ali odlučni smo boriti se.”
A to jamči još jednu odbojkašku poslasticu koja će se moći gledati i preko MAXSPORTA2, danas (8. 4.) od 18 sati.