Ribola Kaštela slavila u Rovinju i zadržala pobjednički ritam

Seniorska momčad OK Ribola Kaštela upisala je vrijednu pobjedu u 14. kolu Superlige, svladavši na gostovanju OK Rovinj rezultatom 3:1 (25:11, 21:25, 25:21, 25:19).

Kaštelani su susret otvorili samouvjereno i prvi set riješili u svoju korist za samo 20 minuta. U drugom su također krenuli snažno, no nakon vodstva 13:10 uslijedila je serija domaćih servisa i nekoliko prekida zbog challengea, što je poremetilo ritam gostiju. Rovinj je iskoristio priliku i izjednačio na 1:1 u setovima.

Ribola je u nastavku ponovno preuzela kontrolu. U trećem setu dobrim je izmjenama nametnula svoju igru, a istim tempom nastavila je i u četvrtom, koji je mirno privela kraju za konačnih 3:1.

Glavni trener Ivan Rančić čestitao je svojim igračima na zasluženoj pobjedi.

„Znali smo da neće biti lako. Odličan prvi set, dobro otvaranje drugog do 13:10, a onda serija njihovih servisa i prekidi igre zbog challengea – izgubili smo koncentraciju. Treći i četvrti set, iako smo stalno imali nekoliko poena prednosti, nisu bili kako smo željeli, ali nova pobjeda je tu i sada se okrećemo polufinalu Kupa u Zagrebu“, poručio je Rančić.

Kaštelane već u srijedu očekuje polufinale Kupa, dok će krajem idućeg tjedna u prvenstvu odmjeriti snage s Centrometalom.