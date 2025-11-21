Ribola Kaštela putuje u Zagreb na 'okršaj' s Dinamom

U četvrtfinalu Kupa Vinko Dobrić odbojkaši Ribole Kaštela će gostovati kod OK Dinamo iz Zagreba, kako je danas odlučeno ždrijebom u prostorijama Hrvatskog odbojkaškog saveza. Dinamo od ove sezone igra u Superligi i startao je odlično – u šest kola dobili su Rovinj, Marsoniju, Centrometal, Sisak i Varaždin, a izgubili samo od Mladosti. U osmini Kupa Vinko Dobrić pobijedili su Rijeku s 3:2.

Ova utakmicu za prolaz u polufinale Kupa bit će im prvi službeni susret s Kaštelanskom momčadi, a što o tome misli rekao nam je Ante Kulušić: „Igrali smo već protiv Dinama prijateljsku utakmicu i pobijedili smo ih, a tad im je falio glavni primač, mogu slobodno reć, glavni igrač. No ovo je službena utakmica, a to je nešto sasvim drukčije. Dinamo je jedna jako dobra ekipa, nezgodna, energična, pobijedili su, mislim, sve utakmice Superlige osim Mladost, čak su i njima uzeli prvi set no onda je Mladost okrenula utakmicu. Uglavnom mislim da će bit jedan jako težak i zanimljiv meč. A mi se nakon ispadanja iz Challenge kupa okrećemo obavezama u Prvenstvu i Kupu. Idemo naravno, po prolaz i odigrat što bolju utakmicu”.

Ostali parovi su: Rovinj – Mursa, Marsonia – Mladost i Cratis Varaždin – Sisak. Utakmice će se igrati 6. Ili 7. prosinca.