Ribola Kaštela protiv Dinama u borbi za polufinale Kupa „Vinko Dobrić“

U četvrtfinalu Super sport Kupa RH „Vinko Dobrić“ OK Ribola Kaštela će ove subote, 6. prosinca u Zagrebu od 16.30 sati igrati protiv novog prvoligaša OK Dinamo. Oni su u osmini finala pobijedili Rijeku s 3:2, a Kaštelani su dobili Goricu s 3:0. Na prvenstvenoj tablici Ribola je treća, a Dinamo četvrti, obje ekipe imaju po 10 bodova s omjerom pet pobjeda i tri poraza, a dosad su igrali samo jednu prijateljsku utakmicu, koju je dobila Ribola.

Utakmicu je najavio najiskusniji igrač Ribole Kaštela Ante Giljanović: „Dinamo iz Zagreba je jako dobra ekipa koja je startala ligu sjajno, imala 2 poraza od 2 najjače ekipe uz dobru predstavu i tek nešto malo razočarala u zadnjem kolu protiv Rijeke. Glavne zvijezde su im Oršolić, koji je zadnjih par godina jedan od najefikasnijih igrača lige, te iskusni Zečević i Martinko. Bit će jako zahtjevna utakmica pogotovo što mi dolazimo iz ritma srijeda/vikend već duže vrijeme. U ovom kratkom vremenu što imamo, dobro ćemo se pripremit kako bi iskoristili njihove slabosti te se nadamo da ćemo izaći iz utakmie s pobjedom.

U subotu, 6. prosinca igrat igrat će u četvrtfinalu Kupa i OK Rovinj-MOK Mursa Osijek i OK Cratis Varaždin - OK Sisak te u nedjelju, 7. 12. MOK Marsonia – HAOK Mladost.