Ribola Kaštela poslije pet setova srušila Osijek i nastavila pobjednički niz

Odbojkašice Ribole Kaštela nastavile su svoj pobjednički put u osmom kolu SuperSport Superlige, svladavši ŽOK Osijek rezultatom 3:2 (25:12, 25:22, 26:28, 17:25, 15:9). Bila je to još jedna večer punog sportskog naboja u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom, gdje su se Kaštelanke ponovno predstavile u izvrsnom izdanju i priuštile svojim navijačima pravu odbojkašku poslasticu.

Publika je od prve minute bila važan dio priče — dvoranom se orio pljesak, navijanje i podrška koja je nosila “malene” u ključnim trenucima. Prvi set protekao je u apsolutnoj dominaciji Ribole Kaštela (25:12), no Osječanke su se u nastavku vratile u igru i učinile utakmicu pravom sportskom dramom. Drugi set ponovno je pripao domaćima, ali treći i četvrti set otišli su na stranu gošći, uz veliku borbu i mnoštvo dugih poena. Kaštelanke su u četvrtom setu imale vidljiv pad, no upravo se u petom setu pokazao karakter ekipe.

U odlučujućem tie-breaku Ribola Kaštela je reagirala na pravi način — smireno, pametno i agresivno, te je zasluženo slavila s 15:9, upisavši nova dva velika boda.

Sportski direktor Aleksandar Milkov nakon susreta nije skrivao zadovoljstvo:

„Čestitam curama na fantastičnoj borbi. Odigrale su od prvog do posljednjeg poena maksimalno angažirano, iako smo imali velike padove, posebno u četvrtom setu. Osijek je pokazao da je vrlo kvalitetna i motivirana ekipa, ali mi smo pokazali karakter i snagu kad je bilo najteže. U petom setu smo bili mirni, pametni i agresivni. Još jedna zaslužena pobjeda u nizu, cure su stvarno odradile vrhunski posao i zaslužuju sve pohvale. Igramo kao pravi tim, povezani, motivirani i fokusirani — i to se vidi na terenu.“

Svoj komentar dala je i igračica Ema Šeremet:

„Čestitam svojim suigračicama na ovoj slatkoj, ali teškoj pobjedi 3:2. Pokazale smo pravi karakter u petom setu. Prvi set smo dobile lagano, ali ostala tri bila su iznimno zahtjevna. Na kraju smo pokazale smirenost i odlučnost te osvojile nova dva boda protiv odličnog Osijeka. Pred nama je težak ritam: već u ponedjeljak putujemo u Mađarsku na uzvrat CEV Volleyball Cupa protiv Bekescabe, a nakon toga već u subotu slijedi četvrtfinale SuperSport Kupa RH- Snježana Ušić u Zagrebu protiv ekipe Olimpika. Nadam se da ćemo nastaviti ovako. Čestitam i svojim curama i Osječankama na borbenoj utakmici, vjerujem da je publika uživala u lijepoj odbojci i dugim poenima.“

Atmosfera u dvorani još jednom je potvrdila koliko su Kaštela zavoljela ovu ekipu — “malene” igraju srčano, timski i hrabro, a publika to osjeća i vraća im glasnom podrškom. S novom pobjedom u nizu, Ribola Kaštela učvršćuje poziciju na ljestvici i najavljuje velike ambicije u nastavku sezone.