Ribola Kaštela poražena u Beogradu: Crvena zvezda slavila 3:0

U uzvratnoj utakmici 1/32 finala CEV Challenge cup-a OK Ribola Kaštela je u Beogradu izgubio od domaćina Crvene zvezde 3:0 (25:18, 25:20, 26:24). Dobro su se nosili s jakim protivnikom na njihovom terenu, a da im suci u trećem setu nisu oduzeli dvije odlučujuće lopte, tko zna, možda bi i oni, poput Zvezdaša u Kaštelima prije tjedan dana, uspjeli preokrenuti rezultat. Šteta, pogotovo što bi u 1/16 finala CEV Challenge Cup-a igrali s Mladosti iz Zagreba.

Glavni trener Ivan Rančić: “Čestitam Zvezdi na zasluženoj pobjedi. Dojam možda vara; 3:0 rezultat, ali vjerujte mi da smo dali jako dobar otpor. Prva stvar što je utakmica trajala skoro sat i 45 minuta, a imali smo čak 15 blokova te u i 2. i 3. setu velike, velike šanse, pogotovo u trećem da se vratimo u igru.

Dakle, ono što ostaje dobro od ove utakmice je da se moja ekipa ni u jednom trenutku nije predavala, da smo se borili. Vrlo je teško bilo igrati na njihovom terenu, pogotovo što su servirali puno bolje nego u Kaštelima, ali i mi smo u toj blok-obrani igri bili sjajni. Inače, sama utakmica imala je puno relija, puno izmjena, puno teških poena i vjerujte mi da ne bi bilo nezasluženo da smo uzeli barem set, a onda bi se utakmica možda otvorila malo drugačije. Nažalost po nas suci su nisu bili na razini, to ne volim govorit, ali moram istaknuti, pogotovo u trećem setu. U cijeloj utakmici su uzeli puno lopti i nisu pokazali neku sigurnost, tako da, nažalost, to se poslije pokazalo možda i presudnim da ne uzmemo zadnji set gdje su nam uzeli dvije čiste lopte. Međutim, idem o dalje, zadržali smo dobru formu, već dva tjedna igramo prilično solidno i ono što je sad najvažnije da se dobro oporavimo za vrlo važnu utakmicu s Varaždinom u nedjelju i pozivam sve navijače da dođu i pruže nam podršku”.

Kaštelanska ekipa će iz Beograda sutra otputovati za Kaštela, a već u nedjelju, 23. 11. će od 18 sati igrati utakmicu 7. Kola Superlige protiv OK Cratis Varaždin.