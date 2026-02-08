Ribola Kaštela poražena od Mladosti u Zagrebu

U derbiju 12. kola Superlige OK Ribola Kaštela je izgubio u Zagrebu od HAOK Mladost s 3:0 (25:14, 25:17, 25:16). Težak poraz kaštelanske ekipe od navećeg rivala, premda se ništa ne mijenja na prvenstvenoj tablici, jer i dalje ostaje treća sa 16 bodova, iza Mladosti i Murse.

Zagrebačka Mladost je nadmoćnošću i u ovoj utakmici još jednom pokazala zašto je jedina neporažena ove sezone.

Kratak osvrt na utakmicu dao je dizač OK Ribola Kaštela Ivo Mustapić: „Čestitam protivniku na zasluženoj pobjedi. Rezultat 3:0 realno oslikava stanje na terenu. Nismo ušli u utakmicu kako treba i protivnik je to znao kazniti. Nedostajalo je energije, agresivnosti i odgovornosti. Nismo bili na nivou, koji se od nas očekuje. Imali smo svoje momente, ali ih nismo iskoristili. Ovo je poraz iz kojeg moramo izvući pouke, analizirati greške i okrenuti se sljedećoj utakmici.”

U sljedećem kolu OK Ribola Kaštela će ugostiti Rijeku.