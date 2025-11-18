Ribola Kaštela dominantno u četvrtfinale Kupa: Gorica bez izgleda

Za nešto više od 60 minuta čiste igre OK Ribola Kaštela je kao gost u Kaštel Starom u osmini finala Kupa Vinko Dobrić pobijedio OK Gorica s 3:0 (25:16, 25:18, 25:15). Odlično pripremljena utakmica, svi su igrači odigrali na nivou, što ne bi bilo ništa neobično da ovako sigurnu pobjedu nije ostvarila nikad mlađa ekipa. Trener Rančić odmarao je iskusnije prvotimce, a priliku je dao tinejdžerima, koji su je zdušno prihvatili i odlično iskoristili. Gorica ni u jednom trenutku nije uspjela poljuljati samopouzdanje kaštelanskih momaka – Vidovića, Maglice, Grbavice, Aganovića, Riazanova, Marka Jurete i Poljaka, a tek na koju minutu su u igru ulazili neki iskusniji igrači. Što se pokazalo kao dobitna kombinacija.

Povjerenje trenera opravdao je i mladi korektor Duje Grbavica: “Prije svega bi htio čestitati Gorici na odličnoj utakmici. Naš sastav je bio nikad mlađi na terenu, pokazali smo svoju kvalitetu, u početku smo se odmah odvojili. Igra je bila opuštena, lagana, ali istovremeno i ozbiljna. U svakom slučaju idemo dalje u četvrtfinale i to je najvažnije.

Ovog tjedna imamo još dvije utakmice; već sutra ujutro idemo za Beograd, kad stignemo imat ćemo tamo trening, a u četvrtak igramo sa Zvezdom uzvratnu utakmicu 1/32 CEV Challenge cup-a. Nadamo se najboljem, imamo priliku proć dalje. Vraćamo se u petak, a onda u nedjelju, opet prvenstvena utakmica s Varaždinom. Tako da - dosta napet tjedan, ali eto – dobro smo se pripremili, motivirani smo i želimo ostvarit što bolje rezultate.

Utakmice četvtfinala Kupa Vinko Dobrić igrat će se 6. ili 7. prosinca, a parovi još nisu određeni.