Ribola Kaštela domaćin favoriziranoj Békéscsabi – europska večer u Kaštelima

Ženski odbojkaški klub Ribola Kaštela, aktualne pobjednice prošlogodišnjeg SuperSport Kupa Hrvatske Snježane Ušić, ovim su trijumfom osigurale svoj nastup u europskom CEV Volleyball Cupu. Sada ih očekuje prvo kolo – šesnaestina finala – i to protiv renomirane mađarske Békéscsabe. Europska predstava u Kaštelima na rasporedu je 26.11.2025. (srijeda) u 18 sati u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom.

Ovakve europske utakmice veliki su izazov ne samo za igračice, nego i za upravu i kompletan stručni stožer Ribole Kaštela. Klub se mjesecima studiozno pripremao kako bi ispunio sve organizacijske standard europskog CEV natjecanja, od tehničkih zahtjeva do logističkih detalja. Uloženi trud brojnih ljudi uključenih u pripremu odrađen je na maksimalnoj razini, a u klubu s velikom radošću i nestrpljenjem iščekuju sutrašnji susret.

Predsjednik kluba, Nikola Višić, optimistično najavljuje utakmicu te naglašava kako je organizacija bila vrlo zahtjevna, ali uspješno provedena zahvaljujući zajedničkom angažmanu uprave i stručnog stožera. Ističe kako je sada red na igračicama da pokažu svoje na terenu te dodatno poziva publiku da ispuni dvoranu i bude podrška ekipi u ovom važnom europskom nastupu.

Kaštelanke u ovu utakmicu stižu nakon dvije prvenstvene pobjede i vrijednog trijumfa koji ih je odveo u četvrtfinale hrvatskog Kupa. Forma raste, atmosfera je stabilna, a momčad je u cijelosti zdrava i motivirana – što je potvrdio i sportski direktor “Malih”, Aleksandar Milkov.

Milkov: Fokus je na našoj igri, a ne na protivniku

Sportski direktor Ribole Kaštela, Aleksandar Milkov, poručuje:

„Nakon dvije pobjede u prvenstvu i nakon prolaska u četvrtfinale Kupa, sutra nas očekuje novi front – europsko natjecanje, CEV Kup. Mislim da dočekujemo ovu utakmicu u dobroj atmosferi i odlično pripremljeni. Svjesni smo da protivnik kotira više i da je favorit, ali nas kvaliteta protivnika ne zanima koliko naša igra. To je ono na čemu radimo i što nas vodi. Nećemo previše razmišljati o njima, nego o tome kako da budemo bolji, držimo duže poen, pružimo veću borbu i odigramo kvalitetnu utakmicu. Važno nam je pokazati se u dobrom svjetlu pred domaćom publikom. Svi smo zdravi, motivirani i iza nas je težak, ali važan trijumf u Dubrovniku. Očekujemo da ćemo se sutra prikazati u što boljem izdanju, uvijek optimistično, bez obzira igramo li protiv Rijeke u Kupu ili protiv puno jačeg europskog protivnika. Cilj je isti – odigrati najbolje što možemo i ići na pobjedu u svakoj utakmici.“

Strize: Dođite u što većem broju – vaša podrška nam znači sve

Poziv navijačima uputila je i igračica Ribole Kaštela, Nina Strize:

„Pozivam sve ljubitelje odbojke, sve moje Kaštelanke i Kaštelane, da nam se sutra u što većem broju pridruže u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom u 18 sati. Vaša podrška uvijek nam je dodatni vjetar u leđa i motiv da damo još više od sebe, posebno protiv favoriziranih Mađarica. Hvala vam na dosadašnjoj podršci – puno nam znači. Sutra ćemo moje suigračice i ja dati sve od sebe, boriti se za svaki poen, pa neka na kraju pobijedi bolji.“

Očekuje se uzbudljiv dvoboj i borba za svaki poen

Békéscsaba je klub dugogodišnjeg europskog iskustva i respektabilne međunarodne reputacije, što joj donosi ulogu favorita. No Ribola Kaštela je pokazala kako može biti itekako opasna kada igra pred svojom publikom, a stabilna forma i snažan klupski zamah ulijevaju optimizam uoči prvog dvoboja.

Revanš susret u Mađarskoj igra se već sljedećeg tjedna, a ukupan pobjednik izborit će plasman u osminu finala CEV Cupa.

S obzirom na organizacijsku pripremljenost, snažnu podršku uprave, motiviranost igračica i očekivanu atmosferu u dvorani, Kaštelanke sutra najavljuju pravi sportski spektakl – večer u kojoj će borba, energija i zajedništvo biti ključ uspjeha.