Ribarska fešta i koncert Fortis benda večeras u Mastrinci

Turistička zajednica grada Trogira, u sklopu 55. Trogirskog kulturnog ljeta, organizira Ribarsku feštu u Mastrinci, koja će se održati večeras, 13. kolovoza 2025. godine, s početkom u 21:00 sat.

Program će upotpuniti nastup Fortis benda, poznatog po raznovrsnom repertoaru domaće i strane glazbe te energičnim izvedbama koje osiguravaju vrhunsku zabavu za sve generacije.

Posjetitelje očekuje i bogata gastronomska ponuda koja će upotpuniti autentičan ugođaj ove ljetne večeri.

Ulaz na događanje je slobodan. Turistička zajednica grada Trogira poziva sve građane i goste da se pridruže te zajedno uživaju u još jednoj zabavnoj večeri.