Reprezentativna pauza je gotova, Split kreće po važnu pobjedu protiv Šibenke

Nakon reprezentativne pauze "Žuti" se vraćaju na scenu, u četvrtak od 18 sati na Gripama u sklopu 10. kola SuperSport Premijer lige stiže Šibenka. Momčad Dina Repeše spremno dočekuje utakmicu protiv mladića s Baldekina, koja je uvod u pakleni ritam koji slijedi.

Naime, u deset dana pred Splitom je pet utakmica (gostovanje kod FMP-a, kup protiv Alkara, Igokea na Gripama te gostovanje kod Dinama). U momčadi više nema Leona Radoševića, na popisu ozlijeđenih je Antonio Sikirić, ali sve to ne mijenja ambicije "Žutih".

- Imali smo vremena za poboljšati određene stvari u napadu i obrani. Rotacija se promijenila, nema više Radoševića, nedostaje Sikirić, ali imali smo vremena za odmor i za rad. Očekujem veliku energiju na obje strane terene, nadam se brojnoj publici, koja će nas povesti do nove pobjede u domaćem prvenstvu - kazao je Repeša.