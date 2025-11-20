Repeša i Anticevich uoči dvoboja s Krkom: "Moramo biti bolji nego protiv Zadra"

Košarkaši Splita u dobrom su ritmu nakon važnih pobjeda protiv Borca i Zadra, a novu potvrdu forme tražit će na domaćem parketu protiv Krke. Iako slovenski sastav trenutno zauzima niži plasman, trener "Žutih" Dino Repeša upozorava da položaj na tablici ne pokazuje realnu sliku njihove kvalitete.

"Trenutačno stanje na tablici ne prikazuje stvarnu kvalitetu Krke. Izgubili su tri utakmice u posljednjim sekundama", istaknuo je Repeša, naglasivši kako će Split morati biti na visokoj razini želi li doći do nove pobjede.

"Moramo kontrolirati skok i ritam igre, posebno u tranzicijskom napadu. Imaju talenta, Krka je podigla formu, morat ćemo biti bolji nego protiv Zadra ako želimo pobjedu. Vjerujem da to možemo, posebno uz pomoć publike koja nam daje vjetar u leđa", dodao je trener Splita.

Optimizam pred utakmicu dijeli i krilni igrač Splitova sastava, Grant Anticevich, koji naglašava važnost energije i kontinuiteta igre.

"U dobrom smo trenutku, ostvarili smo važne pobjede protiv Borca i Zadra, ali svjesni smo da moramo dati svoj maksimum kako bismo došli do pobjede protiv Krke. Znamo za njihovu kvalitetu, ali čvrsto vjerujemo u sebe i u publiku koja nas prati i daje nam dodatnu snagu", poručio je Anticevich.

Split će tako pred svojim navijačima tražiti novu pobjedu kako bi dodatno učvrstio pozitivan niz.