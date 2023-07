Renata Lovrinčević Buljan: "Sinu ne smeta kad me zovu seksi mamom"

Bivša misica Renata Lovrinčević Buljan (48) posljednjih je nekoliko godina poznata i kao zgodna mama Hajdukovog golmana Borne Buljana (18). Renata je sada otkrila da Borni to nesmeta, a niti njezinom suprugu Petru.

- Pa neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života - objasnila je za kamere In Magazina.

Osim što je 2000. predstavljala Lijepu Našu na izboru za Miss, Renata je danas poznata fitness trenerica. Ona i Borna, vratar juniorske momčadi 'Bijelih' ponekad treniraju zajedno.

Njezin suprug Petar profesionalni je vojnik te je bio na nekoliko misija, a zajedno imaju i mlađeg sina Narda.

- Kao majka dvoje djece, zaposlena s tri posla dan je kratak, ali morate znati da ne uspijevam sve što bih htjela. Voljela bih da je sve savršeno, ali nije. Prihvatila sam to i malo mi se nagomila zaostataka koje odradim kad stignem - rekla je ranije.