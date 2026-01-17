Remi Pise i Atalante: Pašalić ponovno u početnoj postavi, bodovi podijeljeni u završnici

Nogometaši Pisa i Atalanta podijelili su bodove u prvoj utakmici 21. kola talijanske Serie A, odigranoj u petak navečer u Pisi. Susret je završio rezultatom 1:1, a rasplet se dogodio u samoj završnici utakmice, javljaju talijanski mediji.

Gosti iz Bergama poveli su u 83. minuti pogotkom Nikola Krstović, čime se činilo da će Atalanta odnijeti puni plijen s teškog gostovanja. No samo četiri minute kasnije domaćini su stigli do izjednačenja – strijelac za Pisu bio je Rafiu Durosinmi, koji je iskoristio jednu od rijetkih prilika svoje momčadi u drugom dijelu.

Prema izvješćima talijanskih sportskih dnevnika, susret je bio značajan i za hrvatsku reprezentaciju. Mario Pašalić našao se u početnoj postavi Atalante, što mu je prvi put nakon dužeg razdoblja da je započeo prvenstvenu utakmicu od prve minute. Hrvatski veznjak zaradio je žuti karton u 40. minuti, a u 56. minuti trener Raffaele Palladino odlučio ga je povući s terena.

Nakon ovog remija Atalanta je ostala na sedmom mjestu ljestvice s 32 osvojena boda, dok se Pisa i dalje nalazi u teškoj situaciji, na predzadnjoj, 19. poziciji s 14 bodova. Na vrhu ljestvice vodi Inter s 46 bodova, tri više od drugoplasiranog Milan, prenose talijanski izvori.

Talijanski mediji ističu kako je Atalanta propustila priliku dodatno se približiti vrhu, dok se Pisa ovim bodom pokušava održati u borbi za ostanak u elitnom razredu talijanskog nogometa.