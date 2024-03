REMEK DJELO ARHITEKTURE Ova vila na dalmatinskom otoku je najspektakularniji hotel u Hrvatskoj

Villa Nai 3.3 izgrađena je u brdu i oblikom prati liniju brda blizu Parka prirode Telaščica na Dugom otoku. Villa Nai ima samo osam soba. Zapravo, pet soba i tri apartmana. Tri sobe i tri apartmana okrenuti su prema moru, s fantastičnim pogledima na okolne otoke, maslinike i gustu borovu šumu piše plavakamenica.hr.

Sobe, uređene odmjereno i vrlo luksuzno, opremljene su suvremenim talijanskim dizajnerskim namještajem s tek nekoliko, i to dobrih ekscentričnih detalja poput kreveta s bijelim baldahinom. Kupaonice su veće od soba u mnogim hotelima, a walk-in tuš kabina veća je od kupaonica u mnogim hotelima. Kupaonice su opremljene Hermesovom kozmetikom i debelim mekanim ručnicima.

"Villa Nai 3.3 je remek-djelo suvremenog dizajna i arhitekture zahvaljujući priznatom hrvatskom arhitektu Nikoli Bašiću. Poštujući izohipsu terena, ova jedinstvena struktura stapa se s prirodnim krajolikom i kombinira postrojenje za ekstrakciju maslinovog ulja sa smještajnim jedinicama u skladu sa standardima tvrtke The Leading Hotels of the World, Ltd", stoji u objavi Lidije Lolić koja je fotografirala ovaj hotel koji je nazvala najzanimljivijim arhitektonskim projektom kojeg je odradila.

Chef je Francuz Yann Berger, koji se već integrirao u lokalne običaje i zajednicu, i posebno u voli loviti ribu. Većina povrća u restorane dolazi iz Naiova povrtnjaka, a jaja se dnevno skupljaju u Naiovu kokošinjcu. I vrt i kokošinjac nalaze se odmah iznad hotela (i oni imaju spektakularne poglede na more). Višnje, kumkvati, limuni i trešnje iz Naiova voćnjaka osnova su sezonskih desertnih menija.

Nai ima uljaru koja je proslavila brend puno prije otvaranja hotela: Nai je unatrag sedam godina dobio dvadesetak najviših međunarodnih nagrada za svoja ulja napravljena od maslina s hotelskog imanja.

Veliki infinity bazen s morskom vodom i potpuno otvorenim pogledom na pučinu i otočiće nalazi se par koraka od velikih terasa soba. Iz svake sobe uska kamena staza vodi izravno na bazen, između stabala maslina i mirisnog grmlja lavande i smilja. Manji bazen sa slanom vodom nalazi se i u malom ali luksuznom spa prostoru skrivenom uz stijenu, u kojem se tretmani baziraju na ljekovitim svojstvima maslina.

Villa Nai 3.3 svakako je najspektakularniji hotel na Jadranu. Nai je projektirao čuveni dalmatinski arhitekt Nikola Bašić. Vlasnici su Goran Morović, građevinski poduzetnik čija obitelj potječe s Dugog Otoka, i njegova supruga Nives, bivša splitska učiteljica.