Rekordno smo trošili za Uskra: Brojke rastu, ali računa je manje

I ove smo godine za uskrsne blagdane rekordno trošili. Prema podacima Porezne uprave, u tjednu uoči Uskrsa potrošili smo gotovo 713 milijuna eura, što je 5 posto više nego u prošlogodišnjem uskrsnom tjednu, piše HRT.

Zanimljivo je da se istodobno broj fiskaliziranih računa u tom razdoblju znatno smanjio. To upućuje na činjenicu da smo zbog visoke stope inflacije proizvode plaćali više, ali i da je dio građana bio prisiljen trošiti manje.

- To nam govori o tome da su potrošači oprezniji, da anticipiraju tržišne, odnosno inflatorne trendove, te da su ipak razumniji. Ja vjerujem u racionalnost potrošača i zapravo tržište djeluje. Na snazi je tržišni mehanizam - ako su cijene više, u jednom trenutku će potrošači reći - ne, mi više ne želimo plaćati tako visoke cijene i past će potrošnja kao što se to u nekim tragovima može vidjeti u uskrsnoj potrošnji, smatra ekonomski analitičar Damir Novotny.