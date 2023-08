REKORDNI ZAHVAT U GOSPIĆU Dr. Milinović ženi iz trbuha izvadio tumor od 20 kg: 'Našalila se kao da sam estetski kirurg koji od tolikog trbuha napravi ravan'

- Osjećam se super, ništa me ne boli, operacija je stvarno napravljena kako treba, sve pohvale dr. Milinoviću. Zahvalna sam mu jer mi je spasio život, rekla je za 24sata Ivanka Murgić (58), rodom iz Gospića. Ivanki su liječnici Opće bolnice Gospić, predvođeni dr. Darkom Milinovićem, specijalistom ginekologije i opstetricije, prošlog utorka, 1. kolovoza, operirali tumor na jajniku.

Uspješno su odstranili tumor težak čak 20 kilograma, što je najveći tumor koji su dosad operirali u gospićkoj bolnici.

- Sve je prošlo dobro. Kod takvih operacija rizično je što se može oštetiti ostale organe - mjehur, mokraćnu cijev, crijeva, jer je to sve bilo uz tumor. Ponekad milimetri dijele od oštećenja drugih struktura - pojasnio je dr. Milinović, nekadašnji ministar zdravstva i socijalne skrbi te bivši ličko-senjski župan.

Dodaje kako su takve operacije s tumorom od oko 20 kilograma uvijek rizične.

- Ali uvjeren sam, što smo i nebrojeno puta dokazali, da smo sposobni i educirani i za operacije ovakve vrste. Nedavno smo prvi u Hrvatskoj, nakon dr. Mataka iz Zadra, operirali najnovijom minimalno invazivnom metodom V-Notes - dodaje Milinović.

Gotovo četiri sata duga operacija

Kaže da su pripreme tekle uobičajeno za takve operacije.

- Kasnije se pacijentica našalila i rekla da sam kao estetski kirurg koji od tolikog trbuha napravi ravan - rekao je Milinović.

Sama operacija trajala je između tri i četiri sata, od anestezije do buđenja, a Ivanki su morali raditi rez preko cijelog trbuha.

- Zahvaljujem se i timu bez kojeg ovo ne bi uspjelo i koji zaslužuje sve pohvale. Riječ je o dr. Mirjani Vrkljan-Radošević, anesteziologu dr. Srećku Marinkoviću, anes. tehničarki Moniki Kovačević, instrumentarki Ani Ratković i instrumentaru Ivici Leniću - spomenuo je i zahvalio svima dr. Milinović.

Daljnje liječenje ovisi o PHD-u (patohistološkom), no prognoze su dobre jer nije bilo povećanih limfnih čvorova i ostali organi su uredni.

- Sad nam je najbitnije da je Ivanka sa svojima doma, sretna, kao i njezina obitelj - kaže dr. Milinović.

'Prvo sam mislila da sam se udebljala, pa da je neki problem s crijevima...'

Ivanka Murgić, koja je jučer stigla kući najmilijima u Perušić, kaže kako su tegobe počele prije nekih tri i pol mjeseca.

- Počeo mi je trbuh rasti. Nisam znala od čega, prvo sam mislila da sam se udebljala, pa da je neki problem s crijevima, a trbuh je bio sve veći i veći. Kad sam se obratila liječniku, utvrdili smo da nisu tegobe na koje sam sumnjala. Tražila sam dubinski ultrazvuk i on je pokazao da je riječ o tumoru koji hitno treba operirati. Sve je obavljeno relativno brzo i sve je, na moju sreću, dobro prošlo - kaže Ivanka, koja sve to vrijeme nije imala nikakvih bolova, no javila se nelagoda jer joj je veliki trbuh počeo smetati.

'Nije bilo boli'

- Kao da ste trudni devet mjeseci, eto, tako je smetalo. Nisam tip za promociju, samo želim uputiti poruku svim ženama, djevojkama, majkama da idu redovno na preglede jer se tako puno toga može spriječiti, odnosno otkriti na vrijeme. Neka izvuku neku pouku iz svega ovoga, u mojem slučaju je bio pozitivan ishod, ali se mnoge stvari mogu spriječiti ako se pregledi obavljaju redovito. Skloni smo ponekad zanemariti vlastito zdravlje i odgađati neke stvari, a pregled od samo nekoliko minuta ponekad vam može spasiti život - poručuje Ivanka za 24sata.

Trenutačno samo želi dobro se odmoriti, kako psihički, tako i fizički. Tijekom oporavka pomoći će joj suprug i dvije kćeri u dobi od 38 i 35 godina, kao i ostala rodbina. Ima i četvero unučadi, koji su je također došli posjetiti nakon povratka iz bolnice.

Cijeli članak pročitajte OVDJE.