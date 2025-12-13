Close Menu

Rekordna akcija "A di si ti": MoSt prikupio gotovo 38 tisuća eura uz 583 volontera

Akcija "A di si ti"

Split je još jednom pokazao koliko veliko srce ima. Splitska udruga MoSt objavila je da je ovogodišnja humanitarna akcija "A di si ti" ostvarila rekordne rezultate, uz snažan odaziv građana i volontera.

Prema podacima koje su objavili iz MoSta, u akciji je prikupljeno ukupno 37.754,19 eura, a u provedbi je sudjelovalo 583 volontera.

Iz udruge su poručili kako je interes bio izniman i da su se odazvali "svi", zahvalivši volonterima i građanima na podršci te istaknuvši atmosferu u gradu.

"It's the MOST wonderful time of the year, najjači ljudi, najbolji volonteri, najluđi grad", poručili su iz MoSta u objavi povodom zaključenja akcije.

Akcija "A di si ti" već je prepoznata kao jedna od najvidljivijih humanitarnih inicijativa u Splitu, a ovogodišnji rezultati, ističu iz udruge, potvrđuju koliko zajedništvo može napraviti razliku.

