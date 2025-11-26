Rekordan vodostaj Jadra: Sinoć izmjereno 175 cm, najviše u povijesti mjerenja

Nakon obilnih kiša koje su jučer pogodile šire splitsko područje, rijeka Jadro zabilježila je najveći vodostaj otkad se vodi evidencija. Prema službenim podacima, u 02:30 sati izmjereno je 175 centimetara, čime je oboren rekord iz prosinca 2004. godine, kada je vodostaj dosegnuo 173 cm.
Sustav praćenja vodostaja pokazivao je tijekom noći kontinuirani rast, a pragovi su se redom prelazili:
- Pripremno stanje – 140 cm
- Redovne mjere – 150 cm
- Izvanredne mjere – 160 cm
- Izvanredno stanje – 170 cm
U trenutku kada je Jadro probio 170 cm, aktivirano je izvanredno stanje, a vodostaj je nastavio rasti sve do 175 cm.
