Rekordan vodostaj Jadra: Sinoć izmjereno 175 cm, najviše u povijesti mjerenja

Nakon obilnih kiša koje su jučer pogodile šire splitsko područje, rijeka Jadro zabilježila je najveći vodostaj otkad se vodi evidencija. Prema službenim podacima, u 02:30 sati izmjereno je 175 centimetara, čime je oboren rekord iz prosinca 2004. godine, kada je vodostaj dosegnuo 173 cm.

Sustav praćenja vodostaja pokazivao je tijekom noći kontinuirani rast, a pragovi su se redom prelazili:

Pripremno stanje – 140 cm

Redovne mjere – 150 cm

Izvanredne mjere – 160 cm

Izvanredno stanje – 170 cm

U trenutku kada je Jadro probio 170 cm, aktivirano je izvanredno stanje, a vodostaj je nastavio rasti sve do 175 cm.