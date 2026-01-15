Rekordan interes za Svjetsko prvenstvo u nogometu. Pogledajte koliko je zaprimljeno zahtjeva za ulaznicama

Interes za SP 2026. ruši sve rekorde. FIFA je objavila da je tijekom jednomjesečnog roka zaprimila više od 500 milijuna zahtjeva za ulaznice, što potvrđuje golemu globalnu potražnju za prvim Mundijalom s 48 reprezentacija u SAD-u, Meksiku i Kanadi, piše Net.hr.

Najviše prijava stiglo je iz zemalja domaćina, ali i iz nogometnih velesila poput Njemačke, Engleske, Brazila i Argentine.

Najtraženiji susret bio je Kolumbije i Portugala u Miamiju, dok su finale u New Jerseyju i otvaranje turnira u Mexico Cityju također među najpoželjnijima.

Unatoč kritikama zbog visokih cijena, interes ne jenjava. Obavijesti o dodjeli ulaznica navijači će početi dobivati od 5. veljače, a oni koji ostanu bez njih dobit će novu priliku u sljedećoj fazi prodaje.