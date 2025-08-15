Redovi za kruh i na Veliku Gospu. Pogledajte ovaj prizor

Iako već i ptičice na grani znaju da većina trgovina u Hrvatskoj ne radi nedjeljom i blagdanom, uvijek se pronađe netko tko u posljednji trenutak shvati da je zaboravio kupiti kruh, mlijeko ili druge osnovne potrepštine.

Danas, 15. kolovoza, obilježava se blagdan Velike Gospe – jedan od najvećih marijanskih blagdana u katoličkom kalendaru, kada se diljem zemlje slave mise, procesije i obiteljska okupljanja. S obzirom na to da je riječ o državnom prazniku, većina trgovina i supermarketa zatvorila je svoja vrata, kao i mnoge druge uslužne djelatnosti.

Većina građana svoj je blagdanski šoping obavila dan ranije, no kako to već biva – uvijek postoji skupina onih koji se sjete u zadnji čas, osobito kad je u pitanju miris svježe pečenog kruha.

Tako se i jutros u Rogoznici mogla vidjeti slika koja u takvim trenucima ne iznenađuje – red pred lokalnom pekarnicom. Mještani i turisti, neki još u pidžamama, drugi s kavom u ruci, strpljivo su čekali svoj red kako bi ugrabili još topli kruh, kifle ili burek za doručak.

Pogledajte u nastavku kako je to izgledalo – prizor koji već postaje uobičajen prizor svakog blagdanskog jutra u ljetnim destinacijama diljem Dalmacije.