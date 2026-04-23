Redovi kakvi se ne pamte: Hrvatice pohrlile u novu trgovinu, ali vrijede stroga pravila ulaska

Sephora danas, 23. travnja, točno u podne otvara svoju prvu poslovnicu u Hrvatskoj, i to u zagrebačkom City Centeru one East. Noć prije službenog otvorenja fizičke trgovine krenula je i hrvatska internetska trgovina te mobilna aplikacija, javlja Index.

Pred ulazom unaprijed su izložena i pravila ponašanja za kupce. U njima se posjetitelje, među ostalim, moli da se ne preguravaju, da slušaju upute osoblja i da paze tko ima prioritet pri ulasku, kako bi sve prošlo što mirnije i organiziranije.

"Ulazite isključivo kada ste pozvani"

Prenosimo smjernice za kupce:

- Molimo Vas da se ne preguravate i poštujete redoslijed dolaska.

- Slijedite upute osoblja u svakom trenutku.

- U sljedeći koridor ulazite isključivo kada ste pozvani.

- Ulazak u trgovinu odvija se prema maksimalnom kapacitetu prostora.

Vrijeme boravka u trgovini može biti ograničeno kako bi se omogućio protok kupaca.

- Kupci s narukvicama imaju prioritet pri ulasku.

Događanje otvorenja se snima i fotografira. Svojim prisustvom pristajete na i korištenje materijala u promotivne svrhe.

Organizator zadržava pravo izmjene pravila radi sigurnosti i ugodnog iskustva svih posjetitelja".

Podsjećamo, Sephora se vraća u Hrvatsku nakon zatvaranja 2012. Otvara se prvo u Zagrebu, danas u podne, a druga poslovnica otvara se 28. svibnja u Splitu.