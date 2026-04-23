Kranjčar brutalno iskren: Hajduk prošle godine nije bio ni drugi, tako da je ovo korak naprijed

Osijek je u utorak pobijedio Hajduk 1:0 na Poljudu u utakmici 31. kola SuperSport HNL-a. Osječani su do jako važna tri boda došli pogotkom Vladana Bubanje, koji je u 56. minuti zabio glavom nakon kornera kojeg je izveo David Mejia. Dinamo je dan kasnije pobijedio Istru u Puli 2:0 i pobjegao na 13 bodova prednosti.

To znači da je borba za prvaka u praksi gotova, a Plavi već za vikend mogu osigurati naslov. S druge strane, Hajduk će gotovo sigurno biti drugi, što znači da mora navijati za Dinamo u finalu kupa protiv Rijeke. Naime, takav scenarij bi im donio plasman u kvalifikacije Europske lige, odnosno padobran u Konferencijsku ligu jednom kada i ako izgube u kvalifikacijama za EL. Tekuću sezonu komentirao je Niko Kranjčar, bivši igrač Dinama i Hajduka, prenosi Index.

Kranjčar: Hajduku je postalo normalno biti drugi

"Hajduk je ušao u sezonu najavljujući je kao stabilizacijsku. Prodali su Mlačića i još neke mlade igrače i završit će drugi, osim ako stvarno ne krenu još lošije", rekao je Kranjčar kao gost u programu RTL-a.

"Biti drugi je za Hajduk postala normala. Prošle sezone nisu bili ni drugi, tako da je ovo korak naprijed. Već dugo se ne bore za naslov, to je realnost, a na njima je da se poslože, konsolidiraju i krenu", dodao je.

Kranjčar je bio dio zadnje Hajdukove generacije koja je osvojila naslov. Bilo je to u sezoni 2004./05., a Kranjčar je tada na polusezoni napravio senzacionalan transfer. Kao mladi kapetan Dinama prihvatio je poziv šefa struke Hajduka Igora Štimca i prešao na Poljud. Kranjčar je danas pomoćnik Ivici Oliću u mladoj reprezentaciji Hrvatske.