Redatelj ''Svadbe'' otkrio detalje drugog nastavka filma

''Svadba'', najgledaniji je to film svih vremena u hrvatskim kinima.

Trenutačno osvaja dijasporu, a u Beču je premijera rasprodala 12 dvorana. Uspjeh kakav se rijetko viđa, a još rjeđe ga ostvaruje domaći naslov.

Upravo o ovom velikom uspjehu u Dnevniku Nove TV govorio je redatelj ''Svadbe'', Igor Šeregi.

Kakav je osjećaj biti gledaniji od Titanica?

''Pa ne znam, to je stvarno nešto predivno i neočekivano. Meni sve ovo dolazi nakon dva mjeseca provedenih u stanu bez grijanja i tople vode, tako da je i to neka vrsta osobnog povijesnog uspjeha, uz uspjeh samog filma. Stvarno se nitko nije nadao svemu ovome i svim rekordima koji se trenutačno događaju. Ali mi smo tek na pola puta. Film je tek tri tjedna u kinima, tako da tko zna što će biti dalje.''

Kako objašnjava takav uspjeh filma?

''Nadali smo se da će film biti gledan i da će ga ljudi voljeti i doći pogledati u kino. Ali ovakav uspjeh – ako vam netko kaže da ga je očekivao, laže. Mislim da dugo nije bilo komedije u regiji. Također, možda su i okolnosti u društvu i državama utjecale na to da su ljudi poželjeli otići u kino i pogledati nešto vedro. A kao što vidimo, očito su film preporučivali prijateljima i obitelji.''

Je li očekivao ovakav uspjeh u dijaspori?

''Ne. Mislio sam da film nitko neće gledati izvan Hrvatske, možda Srbije i dijela Bosne i Hercegovine. Međutim, povijesni uspjesi događaju se i u Sloveniji i Makedoniji. Nedavno je bila premijera u Beču, što je bilo predivno. U pretprodaji je prodano 25.000 ulaznica za Austriju, što je nezamislivo. Film će se prikazivati u više od 30 europskih država, a kasnije ide i u Ameriku i Australiju. To stvarno nisam očekivao, ali očito se naša dijaspora, kao i ljudi iz regije koji se druže diljem svijeta, rado odazivaju.''

Kako je došlo do toga da je film u Švicarskoj najavljen kao srpski?

''To sam čuo prije dvadesetak minuta. Pretpostavljam da je riječ o grešci u prijevodu ili distribuciji. Slična situacija dogodila se i kada je objavljen trailer sa slovenskim titlovima pa su neki mislili da je film slovenski. Vjerojatno se dogodila slična pogreška i u Švicarskoj, ali mislim da je to već ispravljeno. Uskoro idemo u Zürich pa ćemo i tamo sve pojasniti.''

Što nas očekuje u nastavku filma?

''U nastavku ćemo pratiti likove Milenka i Vuka te vidjeti što će se dogoditi između likova koje glume Rene i Dragan Bjelogrlić, ako plan ne prođe kako su zamislili. Oni koji su gledali film mogu pretpostaviti kako je plan završio. U ''Svadbi 2'' njihova će pozicija moći biti puno slabija, ali oni će, kakvi jesu, pokušati vratiti staru slavu. Vidjet ćemo hoće li uspjeti.''

Je li publika reagirala onako kako je očekivao?

''Ne u potpunosti. Nadao sam se da će se ljudi smijati tijekom filma, ali postoje trenuci koji meni nisu djelovali toliko humoristično, a publika ih doživljava kao iznimno smiješne. Zanimljivo je da se u 90 % slučajeva publika u regiji smije istim stvarima, ali postoje i razlike između Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.''

Kako komentira kritike da hrvatska obitelj u filmu nije toliko uglađena kao srpska?

''Često dobivam to pitanje. Mislim da to dolazi od ljudi koji nisu gledali film, jer se u jednom trenutku obje obitelji počnu ponašati vrlo slično. Također, u Hrvatskoj me kritiziraju zašto je mladoženja Srbin, a mlada Hrvatica. Bio sam spreman na nacionalističke kritike, ali su me seksističke pomalo iznenadile. Svatko tko pogleda film vidjet će da je Nika, Hrvatica, dominantniji lik od srpskog mladoženje. Možda to promijenimo u nastavku.''