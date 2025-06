Redatelj otkriva što mu je Thompson povjerio o tajni uspjeha

Redatelj i novinar Anđelo Jurkas gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o nadolazećem koncertu Marka Perkovića Thompsona koji će 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu okupiti pola milijuna ljudi.

Jurkas inače završava dokumentarni film "Marko Perković Thompson: cijena domoljublja".

"Dokumentarnom filmu pristupamo bez ikakvog histeriziranja, medijskog, i političkog svojatanja s bilo koje strane. Pokušavamo hladno i analitički pristupiti liku, čovjeku i djelu i vidjeti koliko je to što radi i kako radi doista kvalitetno na svjetskom nivou ili je stvarno nekvalitetno na čavoglavskom nivou. Još ne znamo hoćemo li dobiti mogućnost da s njim razgovaramo", objašnjava Jurkas koji ga je intervjuirao prije 15 godina.

"Tada nije objavljen integralni razgovor, samo dijelovi. Pitao sam ga direktno može li osuditi ustaški režim i rekao je: 'da', dodajući onda i druge režime, spominjući Tita i komunizam, ali potvrdio je".

"Svako okupljanje s više od 100 do 150 tisuća ljudi je okupljanje visokog rizika"

Jurkas smatra da je koncert događaj visokog rizika i da "odražava tipični način hrvatskog načina poslovanja i raspodjele neodgovornosti ili odgovornosti".

Dodaje da "što se samog koncerta tiče, tu su tri faktora; predstavnici Grada Zagreba, predstavnici MUP-a i organizatori. Po samom zakonu velikih brojki, svako okupljanje s više od 100 do 150 tisuća ljudi je okupljanje visokog rizika. Tako da, kad je to do tri puta veće, u vrijeme velikih vrućina, i da nema apsolutno nikakvog drugog sociokulturloškog podkonteksta bilo bi – okupljanje visokog rizika. Ovdje se pokušava umanjiti paradigma visoke napetosti, nitko normalan ne želi da se išta loše dogodi, ali cijelo vrijeme je komuniciranje kao da je riječ o događaju koji okuplja 50tak tisuća gledatelja, što je isto velika brojka mislim da nije odgovorno. Takvi koncerti se u drugim gradovima ne događaju – je li to zato što oni poštuju protokole sigurnosti, ili nisu hrabri kao što smo mi hrabri, to je pitanje na koje ćemo odgovarati nakon koncerta”, napominje Jurkas.

"Ne znam zašto je Tomašević čekao dva tjedna prije koncerta da na tiskovnoj konferenciji objasni situaciju"

"Što se tiče hrvatskog modela poslovanja, to vidimo u ovome – organizatori, kao što su i sami priznali su računali na 100, 150 tisuća gledatelja. Njih je sve iznenadilo da je ta brojka buknula na 280 tisuća", dodaje i objašnjava:

"Tomašević kad je potpisao, to je bilo na 100 tisuća gledatelja a drugi dan je prodano više. Ne trebate biti pravnik da znate kad potpisujete ugovor da ako se jedna strana ne drži ugovora ili raskidate, ili potpisujete aneks. Ne znam zašto je Tomašević čekao dva tjedna prije koncerta da na tiskovnoj konferenciji objasni situaciju, jer je već sljedeći dan mogao reći; ljudi sve ok, prodali ste više karata ako idete dalje idemo modificirati da je 100 tisuća po danu, imate pet dana i sve u redu. Pričali smo s produkcijom Oasisa; oni su za 4 sata u Velikoj Britaniji prodali 1,4 milijuna ulaznica. Razmatrali su jedan koncert ili više i došli su do zaključka da to raspodijele na 17 koncerata, svaki do 100 tisuća ljudi. Ne znam zašto Tomašević nije rekao: imate limit do 120 tisuća ljudi na Hipodromu, pa svirajte ako hoćete deset dana”.

Kako objašnjava fenomen Thompsona?

"Parafrazirao bih kulturologinju Franku Blažić iz Rijeke koja je rekla da ni ne vidi zapravo fenomen te da je matematički računica vrlo jasna; kad se stavi u kontekst činjenica da Hrvatska nema puno ratnih heroja i da Thompsonova publika često zna biti površna te da želi prije narativ nego istinu, kad se to pomnoži sa ratnim zbivanjima 1991. i relativna površnost i nezaintersiranost njegove publike za stvarne informacije dođe se do jasne računice.

A kao što je rekao Marko jedan na jedan sa mnom; on misli da nije ni po čemu poseban, da nema neku karizmu i da se sve to u istim uvjetima moglo dogoditi i Mati Matiću”, otkrio je Jurkas za N1.