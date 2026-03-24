Recidivist uhićen nakon odbijanja zaustavljanja, prijeti mu 40 dana zatvora i 1.320 eura kazne

U nedjelju, 22. ožujka 2026. godine u 14.00 sati policijski službenici mobilne jedinice zaustavili su u Podstrani teretno vozilo kojim je upravljao 48-godišnji vozač. On se odbio zaustaviti na izdanu naredbu policijskih službenika, vozilom je skrenuo u obližnju ulicu nakon čega je zaustavio vozilo.

Nakon što su ga policijski službenici zaustavili, utvrđeno je da je kao sudionik u prometu počinio čak šest prometnih prekršaja i da mu je zbog prikupljenih negativnih bodova vozačka dozvola ukinuta i oduzeta do studenog 2027. godine, kada će tek ostvariti pravo na polaganje vozačkog ispita.

Vozio je iako nije imao ispravno propisane uređaje i opremu, odnosno na vozilu koje je koristio utvrđene su tehničke neispravnosti i oštećenja. Nije koristio sigurnosni pojas, a tijekom vožnje je koristio mobitel. Također, kod sebe nije imao identifikacijski dokument kojim bi potvrdio svoj identitet.

Kako se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji je do sada kažnjavan za vožnju prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom, uhićen je i predan nadležnom sudu.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i kazna zatvora u trajanju od 40 dana te novčana kazna od ukupno 1 320 eura. sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti biti će naknadno donesena.