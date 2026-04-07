Recidivist bez vozačke opet za volanom u Splitu

Policijski službenici Postaje prometne policije su u četvrtak, 2. travnja u 20.15 sati na području Splita zaustavili 61-godišnjeg vozača. On je upravljao osobnim automobilom iako mu je prethodno oduzeta vozačka dozvola zbog činjenja teških prometnih prekršaja.

Provjerom je za njega utvrđeno da se radi o ponavljaču koji je upravljajući vozilom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje već jednom izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom, a u istom prometnom prekršaju zaustavljen je 2025. godine te ponovno u ožujku 2026. godine, kada je vozio i pod utjecajem alkohola.

Zbog njegove ustrajnosti u činjenju najtežih prometnih prekršaja i zbog opasnosti da će ih ponoviti, policijski službenici su ga isključili iz prometa i uhitili, a od njega je oduzeto vozilo. U petak, 3. travnja priveden je nadležnom sudu, kojemu je predloženo da se muškarcu odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i da mu se trajno oduzme vozilo.

Sud ga je pustio na slobodu, dok će odluku o odgovornosti donijeti naknadno.