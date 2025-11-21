Recept za slasne zdrave kolačiće. Gotovi su 'za tren'

Što kažete na slasne kolačiće od samo nekoliko sastojaka, a uključuju između ostalog zobene pahuljice i banane?

Riječ je o zdravom međuobroku kada želite zadovoljiti želju za nečim slatkim no bez konzumiranja previše kalorija.

Ne zahtijevaju brašno ni dodani šećer, a osim zobenih pahuljica možete dodati i druge sastojke poput vanilije, orašastih plodova ili komadića čokolade kako biste im dali posebnu aromu.

Zob je bogata vlaknima koja pomažu probavi i daju energiju, dok banane nude kalij i esencijalne antioksidanse, a u kombinaciji u obliku kolačića, čine sjajan par.

Priprema ovih domaćih kolačića nije zahtjevna niti traje dugo, pa će se svidjeti i onima koji nisu najvještiji u kuhinji.

Sastojci

100 grama zobenih pahuljica

2 zrele banane

70 grama mljevenih badema

1 čajna žličica arome vanilije

Priprema

Zagrijte pećnicu na 180ºC. Ogulite i nasjeckajte banane te ih zgnječite vilicom u zdjeli dok ne dobijete gustu smjesu.

Dodajte zobene pahuljice, mljevene bademe i aromu vanilije te dobro promiješajte.

Na lim za pečenje stavite list papira za pečenje i žlicom spuštajte male kuglice tijesta na njega, lagano ih spljoštite kako biste dobili oblik kolačića. Pecite oko 20-25 minuta.

Ukoliko želite možete i jednu bananu narezati i njome ukrasiti kolačiće nakon što se ohlade. I dobar tek.