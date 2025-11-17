Recept za fritule na talijanski način

Bliži se vrijeme Božića, a samim time u domovima, kao i na adventima u raznim gradovima, širi se miris jedne popularne slastice – fritula. I dok su nekad fritule bile narodno, jeftino jelo, zadnjih su godina, gledajući adventsku ponudu postale doslovno – statusni simbol. Nekoliko komada u čašici prelivenih čokoladom platit ćete nerijetko pet eura, a da uopće ne spominjemo priču o Dubai fritulama (pistacije su posljednjih nekoliko mjeseci "it") koje su na zagrebačkom Adventu prošle godine dosegle cijenu od 11 eura.

No nad cijenom ne treba narikati, već ih je dovoljno jednostavno zaobići. Za mene su fritule i dalje jednostavno jelo, malo brašna, šećera, jaja i, eto, sve je spremno za uživanje. A kako se u Dalmaciji tradicionalno jedu u božićno doba, miris blagdana i djetinjstva za mene je i miris fritula. Uostalom, valja se sjetiti i kultne serije "Naše malo misto" i epizode "Borbena polnoćka", gdje jedino što Roko (Boris Dvornik) želi jesu bakalar i fritule. E, pa, bome, ni ja ne želim više, piše Putni kufer.

Savršeni recept za fritule

OK, u jednom trenutku sam i želio – malo drukčije fritule, pa sam u bespućima interneta pronašao recept za one koje još nazivaju venecijanskim fritulama – castagnole. Uostalom, zar je netko sumnjao da Talijani nemaju svoju vrstu fritula? E, pa, dosta su slične našima, no u njih se često stavlja još jedan sastojak – sir ricotta.

Recept sam pronašao OVDJE, priprema je jednostavna, a ukućanima i gostima na ovaj ćete način ponuditi nešto novo, odnosno malo drukčije fritule. U dubokoj posudi pjenjačom dobro izmiješajte ricottu (oko 250 g) i jaje, zatim naribajte koricu naranče (može i limuna) te dodajte 50 g šećera. Naravno, vratite se potom pjenjači te postupno dodajte 130 g glatkog brašna i miješajte. Zatim dolazi red na prašak za pecivo i voila - smjesa je gotova (po želji, možete dodati još malo ruma ili kakvog likera). Rukama počnite oblikovati male kuglice i dodavajte brašno po potrebi.

Kad ste završili, vrijeme je za standardni proces pripreme fritula. Zagrijte ulje, ubacite kuglice i pustite ih da poprime boju. Pospite ih šećerom u prahu i uživajte u reakcijama. Ako vam ih ne pohvale – tim ljudima više nemojte nikad priuštiti ovaj recept talijanske kuhinje.

Navijte Grašinu casta…, ovaj Fritulu na YouTubeu i uživajte u bogatom okusu castagnola.