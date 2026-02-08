Real Madrid potvrdio žalosnu vijest: Preminula je legenda zlatne ere kluba

Nogometni svijet, a posebno Real Madrid, oprostio se od još jedne velike figure svoje povijesti. U 86. godini života preminuo je Manuel Bueno Cabral, poznatiji kao Manolín Bueno, nekadašnji igrač Kraljevskog kluba i dugogodišnji član zlatne ere madridskog velikana.

Iako je tijekom karijere često bio u sjeni legendarnog Paca Genta, Manolín Bueno ostavio je značajan trag u Real Madridu. Dres kluba nosio je od 1959. do 1971. godine, tijekom kojih je upisao 119 službenih nastupa i postigao 27 pogodaka.

S Realom je osvojio dvije titule prvaka Europe, Interkontinentalni kup, osam naslova prvaka Španjolske te dva Kupa kralja, čime je dao velik doprinos jednom od najuspješnijih razdoblja u povijesti kluba, piše Gol.hr.

Zabio u (tada) velikom podvigu Real Madrida

Real Madrid se od bivšeg igrača oprostio službenim priopćenjem, izrazivši sućut obitelji, prijateljima i navijačima te naglasivši kako je riječ o jednoj od istinskih klupskih legendi. Bueno je rođen u Sevilli, ali je nogometno odrastao u Cádizu, gdje je i započeo karijeru prije nego što je stigao na Santiago Bernabéu.

Posebno se pamti njegov pogodak protiv Wacker Innsbrucka u europskom natjecanju, u utakmici koja je tada predstavljala jedini gostujući preokret Reala u Europi.

Nakon odlaska iz Madrida nastupao je za Sevillu i Balón de Cádiz, a kasnije je ostavio trag i kao pomoćni trener, sudjelujući u povijesnom prvom ulasku Cádiza u španjolsku Primeru.

Manolín Bueno ostat će zapamćen kao tehnički iznimno potkovan, brz i inteligentan krilni igrač, ali i kao skromna te iznimno cijenjena osoba u nogometnim krugovima. Njegovim odlaskom Real Madrid i španjolski nogomet izgubili su još jedno veliko ime svoje bogate povijesti.