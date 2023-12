REAGIRALI IZ MINISTARSTVA 'Tomo Medved nije pokušao kupiti novinara, nego ga je uputio da bude objektivan'

Novinar Mreže TV Marin Vlahović koji je razotkrio aferu optužio je i ministra Tomu Medveda da ga je pokušao na sličan način 'kupiti'. Iz Medvedova ministarstva stigao je promptan demanti, piše tportal.

U povodu neistinitih navoda Marina Vlahovića u emisiji HRT-a Otvoreno kojima je prozvao potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda i Ministarstvo hrvatskih branitelja, insinuirajući javnosti da sudjelujemo u koruptivnim radnjama, utjecaju na medije i neosnovanim plaćanjima medija, najoštrije demantiramo lažne, manipulatorske i neosnovane tvrdnje, priopćili su iz Ministarstva hrvatskih branitelja u četvrtak.

Kako su naveli s ministrom Medvedom novinar je ostvario kontakt istražujući provedbu mjera hitne sanacije na Banovini, te je tada upućen da objektivno i profesionalno izvijesti o temi o kojoj piše. Ministar Medved mu je, tvrde kao i svim medijima, rekao kako je spreman na suradnju u smislu pružanja svih informacija koje su mu potrebne.

Ako je Marin Vlahović mislio i misli da netko ima veze s eventualnim koruptivnim radnjama u 2021. godini, zašto to govori tek sada i zašto tada nije prijavio nadležnim tijelima? - pitaju se u Ministarstvu.

'Kao što je i sam rekao u emisiji, nikakva sredstva mu nisu nuđena niti dana pa nam je nejasno što je htio postići svojim sinoćnjim nastupom', istaknuli su.

Dotaknuli su se i Vlahovićevih navoda kako Ministarstvo hrvatskih branitelja financira 'opskurne medije i tiskovine'. Istaknuli su da Ministarstvo ne provodi nikakve oglašavačke kampanje ni projekte, niti na bilo koji način financira medije.

'Jedino što smo u proteklih gotovo osam godina mandata ministra Medveda sponzorirali su prilozi i objave vezane uz Domovinski rat i u prigodama obilježavanja nekoliko obljetnica poput VRO Oluja i Bljesak te Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata, kao i objave In memoriama u tim prigodama', pojasnili su iz Medvedova ministarstva.

Podsjetili su da se svi podaci o financiranju medija godišnje dostavljaju Agenciji za elektroničke medije i podliježu revizijskim procesima te nikada nijedna objava Ministarstva hrvatskih branitelja nije bila upitna ni sporna.

'Stoga smatramo da su ovakve paušalne, neutemeljene i lažne tvrdnje plasirane isključivo s ciljem obmane javnosti i pokušaja stvaranja nepostojeće afere', zaključili su.

Vlahović je u emisiji Otvoreno kazao da je cijela vlada Andreja Plenkovića, u smislu odnosa prema medijima, izrazito koruptivna.

'Moji prvi kontakti koji su bili preko gospodina Marka Ljubića s potpredsjednikom vlade Tomislavom Medvedom, koji je molio, de facto, da prestanem komentirati njega u nekim svojim postovima i nudio je na neki način suradnje. Tad se radilo u nekim financijskim aranžmanima i trenutno nisam ni pisao, nisam radio ni na Mreži. To je bilo nakon potresa na Banovini. I tada, pošto sam istraživao tamošnje malverzacije, koje su i dovele do toga da je gospodin gradonačelnik Dumbović optužen i da su istrage neke inicirane. Nažalost, to je samo mali dio kriminalne materije koja se tamo dogodila. Dio ja povezujem i sa krugom ljudi oko gospodina Tomislava Medveda, potpredsjednika vlade. Ja sam mu kazao neke apsurdne kriminalne stvari koje se tamo odvijaju i on ništa nije poduzeo. Ali ono što sam kasnije saznao da i Ministarstvo branitelja financira neke opskurne medijske projekte, tiskovine koje nemaju puno veze. Da li se dio tog novca nekome vraća ili ne, ja ne znam', rekao je Vlahović za HRT.