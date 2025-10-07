Razveo se naš poznati televizijski par

Damira Gregoret i Igor Bobić razveli su se nakon 11 godina braka.

'Razišli smo se u prijateljskim odnosima i ostajemo posvećeni zajedničkom odgoju naše 11-godišnje kćeri. Ona nam je na prvom mjestu i o ovoj temi nemamo daljnjih komentara. Zahvaljujemo na razumijevanju', potvrdili su za Story.

Damira Gregoret i Igor Bobić upoznali su se dok su oboje radili na RTL-u. Iz profesionalnog okruženja vrlo brzo je izrasla dublja povezanost.

U svibnju 2014. godine izrekli su sudbonosno 'da' u crkvi na zagrebačkoj Opatovini, a slavlje su priredili u intimnom društvu najbližih prijatelja i obitelji u Muzeju za umjetnost i obrt.

Samo dva mjeseca kasnije, u srpnju iste godine, stigla je i njihova najveća životna radost - kći Bianka.