Različite legende vežu se uz petak 13., ove će vas iznenaditi

Možete li izgovoriti riječ paraskevidekatriafobija? Možda je malo komplicirana za izgovoriti, ali je zato značenje pojma jednostavno.

Paraskevidekatriafobija je strah od petka 13., a postoje i simptomi koji ukazuju na to. Neki osjećaju tek blagu napetost, dok drugi imaju ozbiljne napadaje panike zbog kojih primjerice na petak 13. ne idu na posao, ne sjedaju u automobil i slične stvari.

Petak 13. u jednoj godini može se dogoditi od jednog do tri puta.

I petak i broj 13 sami po sebi smatraju se nesretnima, a još kada se poklope - taj dan smatra se posebno nesretnim.

Različite se legende vežu uz petak 13. i činjenicu da se taj dan smatra nesretnim, a to vjerovanje ukorijenjeno je već stoljećima.

Tako je primjerice francuski kralj Filip 1306. godine (na petak 13.) dao uhititi i mučiti vitezove Templare. Neki pak vjeruju da je taj dan nesretan jer je Isus umro u petak, a na njegovoj posljednjoj večeri bilo je 13 ljudi. Eva je zagrizla u jabuku baš na petak, Kain je ubio Abela na petak 13,...

Vjerovanje se povezuje i sa norveškim mitom o 12 bogova koji su večerali u Valhali. 13. bog - Loki, došao je nepozvan i nagovorio slijepog boga tame da pogodi strijelicom boga veselja. Ovaj je umro, a cijela zemlja bila je zavijena u crno. Vjerovanja iz starog Rima kažu da su se vještice uvijek sastajale u skupinama po 12, 13. sudionik bio je sam Vrag.

Zbog praznovjerja neki hoteli i bolnice nemaju sobe s brojem 13. Jednostavno je preskočen, nakon broja 12 ide 14. I neki avioni nemaju sjedalo broj 13.

Zbog praznovjerja se također savjetuje da se na petak 13. ne mijenja posteljina jer će uslijediti noćne more ili pak da ne režete nokte jer nakon toga - dolazi tuga.

Velik broj ljudi boji se petka 13. pa na taj dan jedva obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti. Upravo zato na taj dan gubitci u gospodarstvu dosežu oko 900 milijuna dolara.