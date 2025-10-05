Razbojništvo u automat klubu. Napadnuta zaposlenica, počinitelj u bijegu

U petak ujutro, 4. listopada, u zagrebačkom kvartu Maksimir dogodilo se razbojništvo u jednom automat klubu na Maksimirskoj cesti. Nepoznati muškarac napao je 35-godišnju zaposlenicu prijeteći joj oštrim predmetom te uporabom fizičke snage, nakon čega je otuđio novac i pobjegao s mjesta događaja.

Detalji događaja

Prema priopćenju Policijske uprave zagrebačke, pljačka se dogodila oko 8:10 sati, dok je zaposlenica bila sama u objektu. Napadač je, koristeći prijetnje i silu, prisilio djelatnicu da mu preda novac iz blagajne. Nakon što je uzeo novac, udaljio se u nepoznatom smjeru. Procjenjuje se da je materijalna šteta iznosila nekoliko stotina eura. Djelatnica je, prema zasad dostupnim informacijama, pretrpjela lakše ozljede i bila je u stanju šoka.

Policijska istraga

Odmah nakon dojave na teren su izašli policijski službenici koji su obavili očevid te započeli intenzivnu potragu za razbojnikom. Policija prikuplja tragove i pregledava nadzorne snimke s okolnih objekata, a očevidom se utvrđuju sve okolnosti događaja.

Istraga je u tijeku, a više informacija o slučaju bit će poznato nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.