Razbijena balkanska narko-veza: Trojac prokrijumčario 380 kg trave i 6 kg kokaina

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv državljanina Crne Gore (1992.) i dvojice hrvatskih državljana (1987., 1988.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Osnovano se sumnja da su se, u razdoblju od početka svibnja 2025. do 27. kolovoza 2025. u Zagrebu, I., II. i III. okr. povezali u zajedničko djelovanje u cilju pribavljanja znatne nepripadne materijalne dobiti kontinuiranom kupovinom i daljnjom prodajom te nuđenjem na prodaju većih količina droge konoplje i kokain.

Radi realizacije navedenog cilja I. i II. okr. su kupovali drogu konoplju u Crnoj Gori, a kokain u Španjolskoj. Potom su organizirali i financirali krijumčarenje kupljene droge na područje Zagreba, dok je III. okr. unajmljivao garaže u Zagrebu radi skrivanja i prepakiravanja droge. Prokrijumčarenu drogu I., II. i III. okr. su skrivali u obiteljskoj kući, stanu i unajmljenoj garaži u Zagrebu gdje su je pripremali za daljnju prodaju drugim preprodavačima i krajnjim konzumentima. Nakon toga su I. i II. okr. pronalazili kupce, dok je III. okr. po uputama II. okr. drogu prevozio do kupaca.

Na opisani način okrivljenici su u Hrvatsku radi daljnje preprodaje prokrijumčarili najmanje 380 kilograma droge konoplje i šest kilograma kokaina, od čega su prodali najmanje 171,3 kilograma droge konoplje za najmanje 342.548,00 eura i najmanje 3,7 kilograma kokaina za najmanje 78.339,00 eura. Preprodajom prokrijumčarene droge okrivljenici su si pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 420.887,00 eura, koju su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv I. okr., dok se II. i III. okr. od ranije nalaze u istražnom zatvoru.