Razbijen automobil na parkiralištu u Kaštel Starom: Čitateljica traži pomoć svjedoka

Nepoznata osoba oštetila je parkirani automobil na parkiralištu kod Plavog Jadrana u Kaštel Starom, doznajemo od zabrinute čitateljice.

Počinitelj je, po svemu sudeći, pobjegao s mjesta događaja bez ostavljanja podataka. Oštećena vlasnica vozila slučaj je odmah prijavila nadležnoj policijskoj postaji.

Mole se svi koji su možda vidjeli što se dogodilo ili imaju korisne informacije da se jave na broj 099 194 6932 kako bi se pomoglo u rasvjetljavanju ovog nemilog događaja.

Crni Chevrolet još je uvijek na istom mjestu jer policija mora obaviti očevid. Pogledajte kako sve izgleda.