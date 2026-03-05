Ravne Njive traže semafor na kritičnom raskrižju: Šuta najavio rješavanje prometa i novih sadržaja

Gradonačelnik Grada Splita, Tomislav Šuta, sa suradnicima održao je radni sastanak s predstavnicima Gradskog kotara Ravne Njive, na kojem su razmotrene ključne teme važne za daljnji razvoj i kvalitetu života u tom kotaru.

Predstavnici Gradskog kotara otvorili su pitanje postavljanja semafora na raskrižju Hercegovačke ulice i Puta Brda, pri čemu je naglašena potreba za povećanjem sigurnosti i protočnosti prometa na toj prometno frekventnoj lokaciji. Razgovaralo se i o planovima za uređenje street workout parka i donjeg igrališta, pri čemu su predstavljeni planirani radovi, obuhvat zahvata i okvirni rokovi realizacije.

Jedna od važnih tema bila je i prometna sigurnost u Ulici 114. brigade HV, gdje je predloženo uvođenje uspornika i dodatne prometne signalizacije kako bi se dodatno povećala sigurnost svih sudionika u prometu, osobito pješaka. Razgovaralo je i o statusu rješavanja imovinsko-pravnih pitanja na toj lokaciji te o usklađivanju planiranih zahvata s trasom Dioklecijanovog vodovoda.

Na sastanku je bilo riječi i o obnovi parka te uređenju prostora NK Ravne Njive, uključujući postavljanje novog travnjaka za potrebe kluba, kao i mogućnost prenamjene dijela prostora u javni trg s hortikulturnim uređenjem, koji bi postao novo mjesto okupljanja stanovnika ovog dijela grada.

Gradonačelnik Šuta istaknuo je kako su ovakvi radni sastanci s predstavnicima gradskih kotareva važni za izravnu komunikaciju i brže rješavanje konkretnih komunalnih i infrastrukturnih pitanja, naglasivši da će Grad Split nastaviti raditi na projektima koji doprinose kvalitetnijem i sigurnijem životu građana.