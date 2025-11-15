Ravnatelj zadarske škole: "To je bio iznenadni, podli napad, zasjeda"

Dva dana nakon napada na splitske srednjoškolce na Trgu bana Jelačića, grupa mladih skrivenih iza "fantomki" i kapuljača napala je i zadarske srednjoškolce koji su došli na Interliber. Uhićeni maloljetni napadač je iz Šibenika i već je prijavljivan za nasilje.

Sajmom knjiga i danas patroliraju specijalci. Napad na trojicu mladih Zadrana dogodio se netom prije povratka 90 učenika i 12 nastavnika kući, a napadači su iskočili iz mraka. "To je bio iznenadni, podli napad, zasjeda. Ali želim pohvaliti moje nastavnike i prije svega učenike koji u tom danom trenutku nisu ni na koji način niti pokušali uzvratiti niti su željeli.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Bili su mirni, odstajali su taj dio. To je ono što je pridonijelo da je sve prošlo, recimo, s minimalnom štetom iako je šteta uvijek ogromna", izjavio je za RTL Tihomir Tomčić, ravnatelj Strukovne škole Vice Vlatkovića Zadar i dodao kako nikada u 30 godina ravnateljskog staža nije bio ovako tužan.

"Kamo mi to idemo? To je tako tužno"

"Mislim da nikad nisam bio ogorčen kao sad jer se pitam, ljudi moji, gdje smo mi sebe doveli da danas od straha ne možete više slati učenike iz Dalmacije u Zagreb i obrnuto iz Zagreba u Dalmaciju, bez straha da će se nešto dogoditi, da će ih netko napasti. Pitam se stvarno kamo mi to idemo? To je tako tužno, to je pretužno", kazao je.

"Prije četiri godine na Interliberu u Zagrebu skoro je došlo do jednog naguravanja između skupine iz Zagreba i naših učenika, ali pravovaljanom intervencijom tadašnje razrednice, pa i samih učenika, hvala Bogu nije došlo do nekog većeg sukoba", prisjetila se i ravnateljica Gimnazije Jurja Barakovića Zadar, Jelena Marasović Štefančić.

"Srednjoškolci iz Zadra su bili tu na Interliberu i išli su prema autobusu kako bi otišli doma i u tom trenutku, u nekoliko sekundi, stvorila se ekipa također mladih ljudi koja ih je napala. Policija je vrlo brzo izašla na teren, krenula je prema počiniteljima", rekao je, podsjetimo, danas ministar Davor Božinović koji je i sam obišao Interliber.