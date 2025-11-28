RATNI ZLOČIN U DALMACIJI Policija dovršila istragu protiv 72-godišnjaka

Policijski službenici Odjela ratnih zločina, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvima u Šibeniku i Splitu, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 72-godišnjim hrvatskim državljaninom. Sumnjiči ga se da je tijekom Domovinskog rata, u razdoblju od 17. lipnja 1994. do 4. kolovoza 1995., kao načelnik tadašnje "SJB Drniš" počinio više kaznenih djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je u spornom razdoblju navodno bio upoznat s time da se nakon okupacije grada Drniša i općine Ružić s okolnim mjestima provode teška kaznena djela nad civilima hrvatske nacionalnosti. Policija navodi da su na tom području civili ubijani, mučeni i protuzakonito zatvarani, dok je njihova imovina pljačkana i uništavana.

Ubijene tri osobe

Iako je, kako se ističe, osumnjičeni po zapovjednoj odgovornosti bio dužan spriječiti zločine ili kazniti počinitelje te je za to imao ovlasti i moć, nije poduzeo “nikakve nužne i razumne mjere” kako bi se takva postupanja zaustavila. Time je, prema sumnjama istražitelja, pristao da njemu podređeni pripadnici milicije nastave s protupravnim radnjama, kao i na posljedice koje su iz toga proizašle.

U okviru kriminalističkog istraživanja utvrđeno je i da je osumnjičeni bio upoznat s činjenicom da se civilno stanovništvo muči i nezakonito zatvara, te da su tijekom tog razdoblja ubijene tri osobe u dobi od 70 do 83 godine.

Protiv 72-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu. Kako je priopćeno, osumnjičeni trenutačno nije dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.