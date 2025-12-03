Ratni zločin iz 1993.: Premlaćenu ženu ubacili u gusternu, 52-godišnjak pod istragom za ubojstvo žene u Dalmaciji

Policijski službenici Odjela ratnih zločina Službe kriminalističke policije, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvima u Šibeniku i Splitu, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tijekom Domovinskog rata.

Prema utvrđenim sumnjama, osumnjičeni je 10. lipnja 1993. godine, kao pripadnik “75. MTBR vojske RSK”, zajedno s još nekoliko pripadnika iste postrojbe, došao u obiteljsku kuću 56-godišnje žene u mjestu Lukar, općina Promina. Tamo su je brutalno tukli – rukama, nogama i kundakom puške – nanijevši joj višestruke ozljede po glavi i tijelu.

Nakon premlaćivanja, napadači su žrtvu ubacili u bunar, tzv. gusternu, gdje je od posljedica nasilja preminula.

Osumnjičeni 52-godišnjak nije dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Protiv njega je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu zbog kaznenog djela ratnog zločina iz članka 120. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.