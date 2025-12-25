Raste broj oboljelih od raka, jedna dalmatinska županija bilježi najniži rast

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zabilježeno je blizu 27.000 novih dijagnoza raka u pretprošloj godini.

Usporedbe radi, broj novih slučajeva dijagnosticiranog karcinoma u 2022. godini bio je oko 26.100. Dakle, predlani se dogodio skok za 3,4 posto, odnosno gotovo tisuću novih dijagnoza više.

Ukupna godišnja gruba stopa incidencije predlani, prema procjenama stanovništva Hrvatske sredinom 2023. godine, bila je oko 762 oboljela muškarca i 628 oboljelih žena na 100.000 stanovnika.

Broj novopostavljenih dijagnoza vratio se na prepandemijske vrijednosti, nakon smanjenja incidencije uzrokovanog okolnostima pandemije Covida. Više od trećine (37 posto) svih novih slučajeva raka dijagnosticirano je u osoba mlađih od 65 godina.

Najviše stope incidencije raka u muškaraca zabilježene su u Međimurskoj, Varaždinskoj, Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu, a najniže u Istarskoj, Zadarskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Kod žena, stope incidencije raka bile su najviše u Karlovačkoj županiji, Gradu Zagrebu i Varaždinskoj županiji, a najniže u Virovitičko-podravskoj, Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj županiji, navode u HZJZ-u ovaj tjedan.

I godinu ranije, tijekom 2022., u Međimurju je bilo najviše novih slučajeva među muškarcima na 100.000 stanovnika u cijeloj RH. Kad je riječ o ženama, prvi je bio Zagreb, grad koji je godinu kasnije, tijekom 2023., bio drugi najgori.

U protekle dvije godine, prema podacima HZJZ-a, situacija je po tome posebno zabrinjavajuća na području Međimurja i Zagreba.