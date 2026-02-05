Raspušteno općinsko vijeće u jednoj imotskoj općini

Načelnik Općine Proložac Toni Garac izvijestio je javnost da su svi općinski vijećnici podnijeli ostavke, koje su ovjerene kod javnog bilježnika, čime je Općinsko vijeće ostalo bez mogućnosti donošenja bilo kakvih odluka i time je službeno raspušteno.

Kako je naveo, o nastaloj situaciji danas je pisanim putem, uz dostavu potrebne dokumentacije, obavijestio nadležno Ministarstvo uprave, uz zahtjev da se izbori za novi saziv Općinskog vijeća održe u što kraćem roku.

Garac je dodao kako će javnost pravodobno informirati o terminu izbora i rokovima za formiranje novog Općinskog vijeća, čim zaprimí službeno očitovanje Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske.