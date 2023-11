RASPRAVA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA Član žirija izbora za Miss Hrvatske: Nije važno gdje je rođena, Tomislava je naša cura

- Moju karijeru su obilježili nastupi na izborima za Miss - govori za 24sata Sandi Cenov (55). Pjevač je u ponedjeljak bio član žirija izbora za Miss Hrvatske. Iako je nekima zasmetalo što je pobijedila Tomislava iz Tomislavgrada, pjevač govori kako nije važno gdje je misica rođena.

- Pobijedila je najljepša djevojka. Nije važno gdje je rođena, ona je naša cura. Žao mi je što se više cura ne prijavi na izbore, nego sjede doma. Neka se prijave pa možda pobijedi cura iz Zagreba - kaže Sandi.

Fani Čapalija je prva Miss Hrvatske

Od 1993. traži se najljepša Hrvatica, a prvu misicu - Fani Čapaliju ljubio je baš Sandi. Njihova veza je počela kao namještaljka. Kako je Sandi nedavno ispričao, menadžer Zoran Škugor dogovorio je paparazzo fotografije.

Branka je druga Miss Hrvatske

Par je bio u vezi nekoliko mjeseci, kad je Sandiju za oko zapela Branka Bebić Krstulović. Nju je i oženio kad je naslijedila titulu Miss Hrvatske 1994. godine od Čapalije. U emisiji “IN Magazina” u travnju 2023. godine priznao je da je Branku zaprosio pjesmom “Žena budi mi ti” i dodao kako ga misica nije doživljavala ozbiljno zbog njegove prijašnje veze s Fani. Brak nije dugo trajao, a njegova majka je, kako je Sandi ispričao, plakala na vjenčanju.

Sandijeva mama je plakala na vjenčanju

- Bio sam stvarno mlad, premlad, i ona je bila premlada, srljali smo u to kao neki ludi klinci koji sve znaju u životu. Mama je jednostavno osjećala da to neće biti to, ali naravno da mi to nikad nije mogla reći - pojasnio je za 24sata majčine suze.

Iduću Miss Hrvatske, Anicu Martinović, pjevač nije osvojio, nego je njezino srce dobio nogometaš Robert Kovač. I druge manekenke su krenule Aničinim putem. Bilo je očito da je završila era kad su se cure osvajale pjesmama. Sandi se prisjetio kako je bilo ljubiti najljepše Hrvatice.

'Bilo je lijepo hodati s misicama'

- Sretan sam što sam živio u vrijeme kad se romantika više cijenila. Kad sam bio slobodan, bilo je jako lijepo hodati s misicama. Tako se poklopilo. Znate, kad je muškarac s lijepom ženom, on osjeća kako mu se budi samopouzdanje. Odmah pomislite: ‘Hmm, ima nešto u meni čim me ovako zgodna žena želi’. Mi smo se malo kao društvo degradirali i jedino je važan novac pa danas i lijepa žena pada u drugi plan - govori Sandi.

Pjevač je kasnije oženio odvjetnicu Ilinu, s kojom je u sretnom braku i zajedno imaju dvoje djece, kćer Zaru i sina Mikulu.

- Danas imam stabilan brak i obitelj mi je najvažnija - rekao je Sandi.

Par se upoznao 2005. na skijalištu Nassfeld, a 2006. su se vjenčali pred matičarom u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici. Prije toga sudbonosno “da” izgovorili su i na Baliju, no morali su odraditi hrvatsko vjenčanje kako bi brak bio valjan.

- Ilina mi je itekako bila fizički privlačna, drugačija i zanimljiva u svakom pogledu. Meni je i danas jednako zanimljiva kao prvi dan - rekao je svojedobno.