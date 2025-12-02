Raspoloženi Marjanovci do 12 odličja na međunarodnom turniru u Sarajevu

Iznimno raspoloženi bili su članovi taekwondo kluba Marjan na međunarodnom turniru BiH open koji se održao u Sarajevu. Marjan je osvojio odličja u sve tri uzrasne kategorije, a od 12 predstavnika vrijedi istaknuti da je svih 12 stiglo do pobjedničkog postolja.

Kako se često u medijima spominje klub šampiona jasno je i da je najviše odličja onih zlatnih, čak šest.

Paško Božić i Mariela Parčina su ponijeli zlato u seniorskim teškim kategorijama, Lana Graovac i Marina Bilić su zlatne juniorke dok je zlato u kadetskom uzrastu pripalo Karmen Eraković i Eli Rajčić. Do srebra je stigla olimpijska pobjednica Matea Jelić kao i još dvoje seniora Mila Mastelić i Ante Kovač. Srebrna juniorka je Marija Miladin. Bronce su osvojile Eva Zambata i Vedrana Karol Bulaja, reprezentativke Hrvatske u kadetskom uzrastu.