Raspisana tjeralica za likom koji je vrijeđao Jean-Michela Nicoliera

Za Predragom Oljačom Pekijem, 50-godišnjakom koji je širio mržnju objavljujući poruke protiv nedavno pokopanog vukovarskog branitelja Jeana-Michela Nicoliera, raspisana je tjeralica. Potvrdio je to za Index Općinski sud u Vukovaru. Tjeralica je raspisana danas nakon što je Oljači ponovno određen istražni zatvor.

Naime, nakon što je uhićen 10. studenog, Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru je 4. prosinca protiv njega podiglo optužnicu zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju te nedozvoljenog posjedovanja oružja. Tužiteljstvo je zatražilo da mu se produlji istražni zatvor, no sud je to odbio, pa je Oljača 5. prosinca pušten na slobodu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Žalba tužiteljstva prihvaćena

No, kako je jučer priopćeno, Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru je protiv tog rješenja suda podnijelo žalbu s prijedlogom da ga se preinači te da se okrivljeniku ipak produlji istražni zatvor.

"Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Vukovaru donijelo je rješenje kojim je žalba Općinskog državnog odvjetništva u Vukovaru u cijelosti prihvaćena te je predmetno rješenje Općinskog suda u Vukovaru preinačeno, na način da je protiv okrivljenika produljen istražni zatvor", objavljeno je na službenoj stranici Općinskog državnog odvjetništva u Vukovaru.

Danas je Općinski sud u Vukovaru potvrdio za Index da su 17. prosinca zaprimili odluku Županijskog suda u Vukovaru, pa su nakon toga za okrivljenikom raspisali tjeralicu.

Poruke mržnje i veličanje zločina

Oljača je optužen jer je na ćirilici ispod objave Radio Dunav Vukovar, koji je prenio vijest policije o regulaciji prometa u vrijeme sahrane Nicoliera, napisao: "Šta bi? Gle iskopaše to plaćeničko govno. Mašala. Hvala Arkanu, pretpostavljam, ovaj ga je valjda riješio". Iza toga je zalijepio slike zastave srpske krajine.

Njegov Facebook bio je prepun poruka mržnje usmjerenih protiv Hrvata. U nizu objava posljednjih mjeseci rugao se žrtvi i smrti Jeana-Michela Nicoliera te relativizirao ratne zločine počinjene tijekom Domovinskog rata. U dva je navrata vrijeđao i omalovažavao policijske službenike.

Fotomontaža Ivana Penave

Oljača je na društvenim mrežama objavljivao i fotomontaže, među kojima i onu s gradonačelnikom Vukovara Ivanom Penavom s tri uzdignuta prsta. Penava je rekao da je, prema njegovim saznanjima, Oljača na svom Facebook profilu, nezadovoljan uklanjanjem mauzoleja četničkom vojvodi, uputio i izravnu prijetnju putem glazbenog videozapisa, uz poruku u stilu "čuvaj se sine".

U objavama pisanima ćirilicom Oljača navodi da je "spreman za balvane", aludirajući na nasilne prosvjede, na koje je pozivao i ranije. U jednoj od objava napisao je: "Ako netko treba uzdići Srbe u ovoj NDH 2.0, evo me ovdje", pri čemu je Hrvate i druge nacionalnosti nazivao ustašama. Veličao je i osuđenog ratnog zločinca Kapetana Dragana, a pripadnike hrvatskih službi nazivao pogrdnim imenima. Posebno je isticao pokolj 12 Hrvata u Borovu Selu, poručujući da se službi ne treba bojati jer, kako je naveo, i njihovi pripadnici ginu.

Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske potvrdili su da je Oljača od ranije poznat policiji.