Rapsodija mirisa, okusa i pjesme: Skradin poziva na 2. Festival rižota i načina života

Drugi po redu Skradinski festival rižota i načina života održat će se 13. i 14. rujna 2025., a donosi bogat program posvećen skradinskom rižotu, vrhunskoj gastronomiji i autentičnom dalmatinskom nasljeđu. Ovaj događaj nije samo prilika za uživanje u prepoznatljivim okusima, već i proslava tradicije, načina života i zajednice koja ga s ponosom njeguje.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Bogat program prepun okusa i mirisa

Festival započinje u subotu, 13. rujna, stručnim skupom "Rižot – tradicija, inovacija i budućnost", gdje će se raspravljati o brendiranju gastro destinacija i ulozi riže u izgradnji turističkog brenda. Paneli će se posvetiti skradinskom rižotu kao čuvaru baštine te inovacijama u gastronomiji.

U poslijepodnevnim satima Skradin će se pretvoriti u čarobnu kulisu okusa i mirisa. Kulminacija započinje u 15:00 sati na Trgu Male Gospe, gdje će lokalni kuhari uživo demonstrirati pripremu ovog jedinstvenog jela, što je jedinstven, dosad nezabilježen doživljaj. Miris ovog originalnog rižota i autentičnih začina ispunit će zrak, a posjetitelji će imati priliku vidjeti kako se priprema jelo koje se kuha i do 12 sati.

Izvorna tradicija pripreme skradinskog rižota čuva se ljubomorno, a receptura se prenosi s generacije na generaciju, bez odstupanja od starinskih metoda. Jelo se priprema isključivo u Skradinu, po receptu starom 150 godina, a njegovi sastojci, sporim i strpljivim kuhanjem

satima, stvaraju božanski temeljac. Nekada je skradinski rižot bio rezerviran samo za najveće proslave poput vjenčanja, povezujući obitelji i zajednicu, a i danas se njime njeguje ljubav prema lokalnoj gastronomiji.

U neposrednoj blizini na Trgu kneza Domagoja pak, kroz izložbu HOP proizvoda (Hrvatski otočni proizvod), slavit ćemo i pokazati bogatstvo ponude vrijednih žitelja Lijepe Naše.

Od 17:00 sati započinje Kulinarski spektakl uživo „Rižot za sve“, gdje će svi moći uživati u degustaciji rižota i lokalnih vina. To je savršena prilika da osjetite okus Dalmacije i doživite pravi mediteranski način života. Družimo se uz 11 vrsta rižota, goste iz Italije i BiH.

Glavna zvijezda navedene subote bit će domaćin – skradinski rižot, a društvo će mu praviti: rižot od sušenih pomodora i motra, slatki rižot, rižoto od juneće pisanice sa sladoledom od sira, rižoto s tartufima, rižot od divljači, rižoto sa šafranom i kobasicom, rižot divlje gljive, rižot sa škampima i motarom, rižot butternut tikva i panceta te neretvanski rižot.

Uz zalazak Sunca subotnja večer nastavit će se koncertom popularne grupe Dalmatino od 20:30 sati, uz DJ-a Mengrena i druženje koje slavi radost življenja.

Slatka završnica festivala

Festival se nastavlja u nedjelju, 14. rujna, uz premijerni Slatki dan posvećen tradicijskim hrvatskim kolačima, jer šećer dolazi na kraju. Posjetitelji će od 15:00 do 19:00 sati moći uživati u bogatoj ponudi slastica koje su čuvari gastronomskog nasljeđa i dio obiteljskih tradicija.

Uz kraljicu skradinsku tortu, slastice koje još spremamo za vas u nedjelju su: torta makarana, lički kolač s gljivama, tačci s orasima i makom, krostata od jabuka, marelica i sira, imotska torta, stonska torta od makarula, rabska torta, brezničkohumski štrukelj, skradinski poljubac. Po prvi puta predstavit će se i Žižula Spritz – osvježavajući koktel u kojem ćete moći uživati tijekom dva dana Festivala i za koji smo sigurni da će oduševiti sve posjetitelje, podsjećajući nas da su jednostavnost i autentičnost ono što čini život bogatijim. Slatki dan upotpunit će nastup Dua Bruno & Jure.

Skradinski festival rižota i načina života više je od običnog događanja. To je proslava tradicije, povratak korijenima i slavlje svega onoga što nas povezuje. U ritmu Dalmacije, uz miris rižota i pjesmu, Skradin vas poziva da postanete dio ove jedinstvene priče. Vidimo se!

Skradinski festival rižota i načina života organiziraju: Grad Skradin, Turistička zajednica grada Skradina i Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo“, pokrovitelji su Ministarstvo turizma i sporta te Ministarstvo poljoprivrede, a partneri su: Hrvatska turistička zajednica, Grad Kočani, Nacionalni park Krka, Turistička zajednica Šibensko – kninske županije, Šibensko – kninska županija, HEP, Hrvatske šume, Hrvatski otočni proizvod, ŠibenikIN, Radio Šibenik i Radio Ritam.