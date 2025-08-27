Ranojutarnji sukob u kampu: Tukli se Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac!

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja u Policijskoj postaji Pag, jučer je sedam muških osoba privedeno na prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Riječ je o trojici hrvatskih državljana, dvojici državljana Srbije te po jednom državljaninu Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Osobe su optužene da su 24. kolovoza u ranim jutarnjim satima u smještajnom objektu kampa u Povljani narušavale javni red i mir na naročito drzak način, uznemirujući druge goste.

Verbalni i fizički sukob

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su trojica hrvatskih državljana, u dobi od 30, 24 i 19 godina, te 25-godišnji državljanin Srbije, oko 5 sati ujutro došli do zaposlenika kampa. Tamo je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba s 27-godišnjim državljaninom Srbije, 32-godišnjim državljaninom Crne Gore i 26-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine.

Nakon sukoba unutar zatvorenih prostora, incident se nastavio i izvan objekta, pri čemu je oštećen inventar.

Osumnjičeni su uhićeni istog jutra, a kod većine je utvrđena prisutnost alkohola u krvi. Trojica sudionika zatražila su liječničku pomoć, a djelatnici hitne medicinske pomoći utvrdili su lake tjelesne ozljede.

Evo što je utvrdila policija

Tijekom postupanja policija je također utvrdila da je incident prethodio remećenju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu u Povljani oko 3 sata u noći, u kojem su sudjelovala dvojica hrvatskih državljana (24 i 19 godina) te 27-godišnji državljanin Srbije.

Zbog tog događaja, protiv trojice sudionika podnesen je dodatni optužni prijedlog. Također, 24-godišnjem hrvatskom državljaninu stavljeno je na teret da je počinio prekršaj iz članka 25. Zakona o suzbijanju diskriminacije.