Rani znakovi raka: Tri simptoma koji se često javljaju ujutro

Neki znakovi raka mogu se javiti u bilo koje doba dana, no određeni simptomi posebno su primjetni odmah nakon buđenja. Farmaceut Abbas Kanani upozorava da svaka neuobičajena promjena ujutro zaslužuje liječničku provjeru, a izdvojio je tri na koje valja obratiti posebnu pozornost: uporan kašalj, trajni umor i noćno znojenje.

Kašalj koji ne prolazi

Iako je jutarnji kašalj čest među pušačima, Kanani savjetuje posjet liječniku ako traje dulje od dva tjedna – bez obzira na to pušite li ili ne.

Iscrpljenost nakon buđenja

Blagi jutarnji umor je normalan, no ako osjećaj iscrpljenosti potraje cijeli dan ili je praćen drugim tegobama, potrebno je dodatno ispitivanje.

Noćna znojenja

Buđenje u vlažnoj posteljini može signalizirati ozbiljnije stanje. Posebno je zabrinjavajuće ako noćno znojenje dolazi zajedno s gubitkom težine, modricama ili trajnim umorom.

Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), na rak mogu upozoravati i bol u prsima ili nedostatak daha, promjene u radu crijeva, neuobičajeno krvarenje, kvržice, promjene na madežima, neobjašnjiv gubitak kilograma, bol u trbuhu ili leđima, probavne smetnje, žgaravica te svrbež ili žutilo kože.

Organizacija Cancer Research UK naglašava da je prestanak pušenja najvažniji korak u prevenciji raka, dok i umjerenje u konzumaciji alkohola značajno smanjuje rizik – alkohol se povezuje s nastankom sedam različitih vrsta raka.